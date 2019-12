Victor Osimhen dans le viseur d'un grand club de Premier League !

Victor Osimhen explose dès sa première saison en Ligue 1 et le LOSC aura fort à faire pour garder son buteur nigérian. L'ancien Zèbre intéresse déjà un club anglais et pas n'importe lequel : Liverpool.

Avec 13 buts toutes compétitions confondues dont deux en Ligue des Champions, Victor Osimhen (21 ans) réussit complètement son adaptation au plus haut niveau après avoir impressionné la Jupiler Pro League sous les couleurs du Sporting Charleroi. Le Lille OSC espère pouvoir garder sa pépite nigériane l'été prochain, mais ce sera difficile : l'intérêt du top européen se manifeste de plus en plus.

D'après le Telegraph, il viendrait désormais de ce qui est peut-être le meilleur club du monde actuellement : le Liverpool de Jürgen Klopp, champion d'Europe (et du monde) en titre et qui file vers le titre en Premier League. Les Reds devront casser leur tirelire pour attirer Osimhen : l'été passé, Nicolas Pepe, la star ivoirienne du LOSC, avait coûté 80 millions d'euros à Arsenal ...