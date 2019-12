L'hiver d'Anderlecht sera principalement des transferts sortants: un quart du noyau doit partir

Anderlecht veut dégraisser son noyau cet hiver. Si possible, dix joueurs doivent partir pour réduire la charge salariale.

Jo Van Biesbroeck, CEO du Sporting d'Anderlecht, s'est exprimé, dans un entretien accordé à Sporza dimanche, sur l'état financier du club dont le bilan est dans le rouge, ainsi que sur les conséquences.

Avec un noyau de 37 hommes et 11 joueurs prêtés, dont Anderlecht paie encore une partie des salaires pour la plupart, la situation est intenable. C'est pourquoi dix joueurs doivent partir le plus tôt possible, explique le Nieuwsblad.

Nous parlons principalement des joueurs comme Saief ou encore Musona. Mais aussi à propos des garçons qui pourraient rapporter de l'argent au club.