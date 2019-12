Yassine El Ghanassy : un retour en Jupiler Pro League pour se relancer de nouveau ?

Libre de s'engager gratuitement où il le désire, l'ailier âgé de 29 ans est sans contrat depuis la résiliation de celui-ci au FC Nantes durant le mois d'octobre dernier.

Yassine El Ghanassy est un joueur libre depuis le mois d'octobre dernier. Il avait résilié son contrat avec le FC Nantes où il était arrivé lors du mercato estival de 2017 en provenance d'Ostende.

Chez les Canaris, l'ailier n'aura jamais convaincu avec 20 apparitions pour seulement cinq titularisations (0 but, 0 passe décisive). L'ancien Gantois avait même été prêté la saison dernière au club saoudien d'Al Raed avant de revenir cet été en France.

Après avoir connu un creux dans sa carrière et même été sans club entre septembre 2014 et mars 2015, l'attaquant était parvenu à se relancer à Stabaek en Norvège avant de rebondir à Ostende et de décrocher un joli transfert en Ligue 1. Il pourrait prendre exemple et venir se ressourcer en Jupiler Pro League, un championnat qu'il connait bien, très bien. L'ancien joueur de La Gantoise avait emerveillé la plupart des observateurs lors de ses débuts chez les Buffalos. Imprévisible et déroutant sur les pelouses, il l'a été aussi durant sa carrière durant laquelle il a aussi beaucoup voyagé. Angleterre, Émirats Arabes Unis, Norvège, France et Arabie Saoudite.

Le Louvièrois, qui n'a que 29 ans, pourrait être une plus-value pour beaucoup de pensionnaires de D1A. Son experience, sa vitesse, sa technique et sa vista sont des atouts non négligeables. Néanmoins, le joueur n'a plus joué depuis plusieurs mois et doit manquer de rythme. Quel club sera donc prêt à relancer l'ancien Buffalo ?