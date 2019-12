Antonio Cassano content du retour de Zlatan Ibrahimovic : "L'AC Milan va ressusciter avec lui"

L'ancien attaquant de l'AC Milan s'est confié concernant le retour du géant suédois chez les Rossoneri.

Antonio Cassano est content du retour de son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan. "Il aime beaucoup la ville de Milan, un lieu où il a déjà réalisé beaucoup. Les faits parlent pour lui. À mes yeux, après Ronaldo Il Phenomeno et Van Basten, Ibra est le meilleur buteur de ces trente dernières années", a expliqué l'Italien à Sky Sports.

"Il a remporté 33 titres, seul Messi a gagné plus que lui. Cela fait toute la différence dans n'importe quelle ligue. En Amérique, il a marqué 53 buts en 56 matchs. Milan va réssusciter avec lui et il fera en sorte tous les joueurs des Rossoneri soient à 110%. Comment fait-il? S'il voit quelqu'un qui ne s'entraîne pas comme il devrait, il commence à élever la voix. Puis ensuite, j'ai vraiment confiance en Boban et Maldini, je suis convaincu que dans deux ou trois ans, Milan reviendra à son niveau", a conclu Cassano.