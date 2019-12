Le premier coach de l'Inter Miami de David Beckham est connu

Diego Alonso (44 ans) sera le premier coach de l'histoire de l'Inter Miami. L'Uruguayen, ex-international qui a joué à Valence, l'Atlético Madrid ou encore Malaga durant sa carrière, n'a entraîné qu'outre-Atlantique : après plusieurs clubs en Uruguay et au Paraguay, il dirigera ainsi le CF Pachuca et le CF Monterrey au Mexique, remportant la Ligue des Champions de la CONCACAF avec les deux clubs (2017, 2019), un fait unique.

