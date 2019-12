Real Madrid : Les supporters ont désigné les deux pires joueurs de l'effectif

En cette dernière journée de l'année 2019, place aux bilans.

Le journal As a demandé à ses internautes de désigner le meilleur et le pire joueur de l’effectif actuel du Real Madrid. Assez surprenant, mais c’est le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde qui a eu l’honneur d’être désigné meilleur joueur par les fans du club merengue.

Mais à l’inverse, il n’y a pas qu’un seul pire joueur, mais deux. Il s’agit de Gareth Bale et Mariano Diaz. Le Gallois paye sans doute l’affaire de la banderole qu’il avait dévoilée avec sa sélection en novembre dernier et qui avait fâché les supporters. L’attaquant espagnol ne fait pas partie des plans de Zinedine Zidane et n'a d'ailleurs pas encore disputé une seule minute cette saison. Dès lors, les supporters estiment probablement qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour faire partie de l'effectif.