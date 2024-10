Le chaînon manquant dans l'entrejeu belge ? "C'est ce qui a manqué à l'Euro"

Roméo Lavia a sorti une toute grosse prestation contre Chelsea. De quoi immédiatement rappeler l'étendue de sa palette.

Chelsea a perdu 2-1 contre Liverpool ce weekend. De retour dans le onze depuis la première journée, Roméo Lavia était au four et au moulin dans l'entrejeu pendant ses 53 minutes disputées.

Car outre son impact défensif (plus de duels gagnés (6/6) et d'interceptions (2) que tout autre joueur de Chelsea en première mi-temps), Lavia est également celui qui a réussi le plus de dribbles, tout en réussissant 95% de ses passes.

Sur le plateau d'Extra Time, Wesley Sonck était sous le charme : "Lavia est tout simplement si bon. C'est le meilleur milieu de terrain que j'ai jamais vu chez les jeunes" a déclaré son ancien sélectionneur chez les U19 belges.

Tourné vers l'avant

Reste à savoir si le milieu de terrain de 20 ans sera désormais capable d'enchaîner les rencontres cette saison. Depuis son arrivée à Chelsea il y a un an, son corps ne lui a que trop souvent mis des bâtons dans les roues. La rencontre de ce weekend n'était que la cinquième sous le maillot des Blues. Mais s'il reste fit, il devrait très rapidement revenir chez les Diables Rouges.

"C'est en effet le seul problème, il est souvent blessé. Mais ce que ce gars fait...Je le suis depuis ses débuts à Manchester City. Ses passes ? C'est ce qui a manqué aux Diables à l'Euro" conclut Sonck.