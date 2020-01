Le bilan des réseaux sociaux : le Club de Bruges grimpe en flèche, mais n'est pas le seul

Le bon travail des Blauw en Zwart ne se fait pas uniquement ressentir sur le plan sportif.

Anderlecht reste le large leader du classement des clubs belges sur Facebook, mais le club bruxellois n'a pas profité du retour de Kompany et de l'arrivée de noms comme Chadli et Nasri pour gonfler ses chiffres. Malgré le beau buzz réalisé et l'intérêt particulier que représentait le nouveau projet, le total est passé sous la barre du million. La suppression progressive de certains comptes explique toujours des pertes, mais la balance est négative.

A la seconde place du classement, on note un changement. Le bon travail de l'Antwerp ne suffit plus face à la montée en puissance du Club de Bruges. Sur le plan sportif d'un côté, avec une belle participation à la Ligue des Champions, mais le leader du championnat se met également en évidence sur les réseaux sociaux avec un contenu dynamique et rafraîchissant. La progression de 23.75%, comme l'a calculé Sportimize, sur les six derniers mois est exceptionnelle.

En progression continue, le Standard se rapproche du podium. Un peu plus loin, Courtrai et Saint-Trond font un énorme bond en avant depuis l'été. + 172% pour les Kerels et +111% pour les Canaris. Une évolution folle, qui s'explique surtout par certains renforts étrangers.

On notera aussi la belle progression du Sporting de Charleroi sur les six derniers mois, grâce à une communication digitale améliorée. Seul Eupen, 17e du classement, est en perte derrière.