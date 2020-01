Copa Boubacar bientôt entraîneur ?

L'ancien gardien de but de Lokeren, Boubacar Copa, est retraité depuis mars 2019. L'Ivoirien n'a cependant pas chômé et on pourrait le revoir assez vite.

Copa Boubacar (40 ans) vient en effet de décrocher son diplôme UEFA A d'entraîneur des gardiens, a-t-il confirmé à La Dernière Heure. L'ancien international ivoirien, retraité officiellement depuis mars 2019 après un passage à OHL et après avoir tenu pendant 10 ans les cages du Sporting Lokeren, espère donc pouvoir rapidement lancer sa nouvelle carrière sur les bords des terrains ...