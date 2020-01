Jonathan David outsider pour le Soulier d'Or ? "Un candidat très sérieux"

Jonathan David reste sur une très bonne saison à Gand et le Canadien de 19 ans apparait comme un candidat de plus en plus sérieux pour le prochain Soulier d'Or.

Avec Sven Kums, La Gantoise compte déjà un Soulier d'Or. Le médian l'avait reçu en 2015, saison lors de laquelle il avait remporté le titre de champion avec les Buffalos. Il est donc bien placé pour juger son coéquipier à ce sujet : "Si je ne regarde que La Gantoise, David est le meilleur. Mais personnellement, à l'échelle de la JPL je pense que Hans Vanaken reste le grand favori, mais David sera certainement un candidat très sérieux", confiait Kums à Sporza. "Il ne finira certainement pas sa carrière ici, mais il doit faire les bons choix et je n'en doute pas car vu son intelligence, il réussira. Ce qu'il parvient à faire à un si jeune âge, c'est incroyable. Il a déjà inscrit de nombreux buts, et en dehors des terrains c'est un gars très sympa, pas du tout le genre à se prendre la tête."