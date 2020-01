Gonzague Vandooren charmé : "Charleroi ? Un club qui grandit à tous les niveaux"

Sur le plan sportif, comme sur le plan financier, le Sporting de Charleroi n'a jamais paru aussi rayonnant qu'en janvier 2020. Un club qui a su franchir les étapes pour s'installer, durablement, dans le subtop du football belge et ce n'est peut-être pas fini.

Ancien joueur de Genk, du Standard et de Mouscron, Gonzague Vandooren est conquis par la politique mise en place à Charleroi. "C’est l’exemple même du club qui grandit", lâche le Mouscronnois. "Je ne suis pas du tout de la région, et je n’ai pas d’attache particulière avec le Sporting, mais c’est un club qui me fait plaisir", ajoute-t-il.

Tout sourit à Charleroi depuis quelques années.

En quelques années, le Sporting de Charleroi est passé des oubliettes (ou presque) à un statut de valeur sûre du football belge. "C’est même une référence pour tous les 'petits clubs' qui veulent grandir et je suis franchement impressionné par la manière dont le club est géré. De la stabilité, une image de plus en plus positive et des choix judicieux, pour les transferts ou pour le staff... Tout sourit à Charleroi depuis quelques années."

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance pour Karim Belhocine qui a dû reprendre la main d’un Felice Mazzu qui avait laissé de nombreux délicieux souvenirs aux supporters carolos. "A tous les niveaux, on a l’impression que Mehdi Bayat prend les bonnes décisions."

La griffe de Mehdi Bayat: "Il est très fort"

Une habitude, visiblement, familiale. "Mehdi est comme son frère Mogi, il est très fort dans son domaine. Et aujourd’hui, c’est le Sporting de Charleroi qui en récolte les fruits." Premier dauphin de Bruges au classement de la Pro League, avec un excellent bilan financier à la clé: Charleroi a terminé l’année dans le vert et c’est de bon augure pour 2020.