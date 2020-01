Une défaite et la crise est évoquée au Barca

Tel est le lot d'un des plus grands clubs au monde. Ernesto Valverde a le prestige de l'entraîner mais aussi la pression permanente sur les épaules.

Une « simple » défaite en demi-finale d’une Super Coupe boycottée par certains, non considérée par d’autres, et la presse espagnole monte déjà dans les tours.

Certains médias ibériques annoncent en effet une réunion pour évoquer le sort d’Ernesto Valverde, après la défaite contre l’Atlético Madrid (2-3) ce jeudi en Arabie Saoudite.

On peut donc être premier d’un des plus prestigieux championnats du monde et voir sa place menacée. D’autres journaux, Marca en tête, tenait cependant à relativiser : Il reste beaucoup de rencontres, il ne se passe rien avec Valverde pour le moment », estime le Directeur des relations internationales du Barca.