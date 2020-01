La Coupe de Belgique, plus populaire que jamais: "Une augmentation spectaculaire"

Avant les demi-finales, qui auront lieu en janvier, la Coupe de Belgique a déjà battu ses records.

Les demi-finales de la Coupe, qui opposeront l'Antwerp à Courtrai et Bruges à Zulte Waregem, auront lieu les 22 et 23 janvier (matchs aller) et les 5 et 6 février (matchs retour), mais la Pro League tire déjà un bilan positif de l'édition 2019-2020.

La Coupe de Belgique a, en effet, battu ses records d'audience cette saison: 1.600.000 téléspectateurs pour les quarts de finale, c'est un million de plus que l'année dernière. Et les stades ont, eux aussi, fait le plein au tour précédent: 40.000 spectateurs pour les quatre rencontres, c'est le double du nombre enregistré en fin d'année 2018...