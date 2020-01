Leander Dendoncker, un buteur médusé: "Vraiment dommage"

Buteur décisif avec Wolverhampton, Leander Dendoncker était pourtant déçu après le partage des Wolves contre Newcastle.

Ce sont pourtant les Magpies qui avaient pris le meilleur départ dans cette rencontre et l'ancien Mauve a permis à Wolverhampton d'égaliser au quart d'heure... avec un peu de réussite. "Je la touche avec mon protège-tibia et mon genou, mais, tant que ça rentre, c'est le principal", explique-t-il sur le site officiel de son club.

Un but égalisateur qui a relancé les Wolves dans la rencontre, mais ça n'a pas suffi. "Après notre but, on a contrôlé la rencontre et on a eu trois très grosses occasions." Mais le ballon ne voulait plus rentrer. "Sur au moins deux d'entre elles, j'étais persuadé que le ballon allait rentrer, mais ils les ont stoppées sur la ligne."

Place à la Cup et à Man U

Et au décompte final, les Wolves abandonnent leur sixième place à Sheffield United. "C'est vraiment dommage Je pense qu'on peut être déçus, mais on doit désormais regarder à la suite", conclut Leander Dendoncker. Et la suite, c'est un replay du troisième tour de la FA Cup, mercredi, à Manchester United.