Les supporters sont mécontents : voici pourquoi Anderlecht accueillera encore l'Union au Lotto Park

La Ligue des Champions va faire son retour au Lotto Park... mais pas pour les matchs du RSC Anderlecht. L'Union disputera ses matchs de C1 chez son voisin et rival, et ça ne plaît pas aux supporters des deux camps.

L'Union a exploré plusieurs pistes - telles que le Stade Roi Baudouin, Den Dreef à Louvain et la Planet Group Arena de Gand - mais a de nouveau choisi le Lotto Park, comme il y a deux ans. Les discussions ont eu lieu entre le CEO de l'Union, Philippe Bormans, et l'ancien CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, avec les avis notamment de Tim Borguet, Wouter Vandenhaute et Olivier Renard.

L'accord est à la fois pratique et financièrement logique pour les deux clubs, selon Het Laatste Nieuws. Le stade est situé au centre de Bruxelles et est facilement accessible en transport en commun. De plus, le Lotto Park répond à toutes les exigences de l'UEFA en termes de confort et d'infrastructures. Pour Anderlecht, il y a également un avantage financier : le club peut ainsi récupérer une partie de l'investissement massif effectué dans la nouvelle pelouse.

Cette nouvelle pelouse est actuellement en train d'être posée et ne recevra sa version hybride définitive qu'en 2026. Le coût total de ce projet est d'environ un million d'euros. L'USG rembourserait ce montant en "louant" les infrastructures anderlechtoises lors de la saison à venir.

Il y a deux ans, l'Union payait environ 250 000 euros par match au Lotto Park lors de la phase de groupes de l'Europa League. En Ligue des champions, ce montant est encore plus élevé. Un sacré profit, donc, pour le Sporting.

C'est du côté des supporters que cela gronde. Certains blocs du Lotto Park, normalement réservés à la section la plus fervente de supporters d'Anderlecht, ne seront pas disponibles lors des matchs de l'Union. L'Union envisage de réserver provisoirement ces zones à ses jeunes joueurs si le stade n'est pas complet.