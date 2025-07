🎥 Stage du Standard : six joueurs en tête lors de la séance de course, David Bates encore arrêté prématurément

Nouvelle séance de course sur la piste d'athlétisme pour les joueurs du Standard, ce vendredi matin au Touquet. Nayel Mehssatou a quitté le stage pour raisons personnelles et David Bates a arrêté son effort quelques minutes avant les autres.

Après une journée de jeudi plus tranquille, rythmée par une séance de récupération et de musculation, suivie d’un tournoi de foot-tennis et d’une soirée libre, les Rouches ont repris le chemin de l’entraînement ce vendredi matin, au Touquet.

Au programme : une séance de course sur la piste d’athlétisme, à laquelle ont pris part 23 joueurs. Les trois gardiens se sont quant à eux exercés sur le terrain voisin sous la houlette de Jean-François Gillet. Casper Nielsen poursuit ses soins, Léandre Kuavita est toujours malade, et Nayel Mehssatou a quitté le stage ce matin pour raisons personnelles. Il ne participera donc pas au match amical prévu ce samedi à midi contre Lens.

2️⃣3️⃣ joueurs présents ce vendredi pour une matinée de course 🔴⚪️



Les trois gardiens travaillent sur le terrain d’à côté, Kuavita est toujours malade, Nielsen aux soins et Mehssatou a quitté le stage pour raisons personnelles #Standard pic.twitter.com/VTswREjz0h — Loïc Woos (@LoicWoos) July 11, 2025

Un groupe de 6 s'est détâché, David Bates a quitté la séance

Les joueurs ont été répartis en trois groupes selon les données recueillies lors des récents tests physiques. Le premier groupe, composé de Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Daryl Leunga Leunga, Alexandro Calut, Tobias Mohr et Thomas Henry, était très bien en jambes. À noter également la présence dans ce groupe de Maarten Wilmots, toujours très affûté malgré l'arrêt de sa carrière.

La séance s’est achevée par deux aller-retour sur la longueur du terrain, un exercice que n’a pas effectué David Bates. Encore gêné musculairement et pas au top physiquement, le défenseur écossais a quitté la séance quelques minutes avant les autres, visiblement déçu mais sans boiter.

Deux aller-retour après les tours de piste. David Bates a quitté la séance #Standard pic.twitter.com/A2QEFxGUot — Loïc Woos (@LoicWoos) July 11, 2025

Un dernier entraînement est prévu en fin d’après-midi, aux alentours de 16h45-17h00, cette fois avec ballon. Ce sera la dernière séance au Touquet avant le départ vers Lens, où les Liégeois disputeront leur quatrième match amical de l'été, ce samedi à midi. Entre-temps, Marco Ilaimaharitra sera la troisième recrue estivale présentée à la presse francophone, ce vendredi après-midi.