Leandro Trossard a un accord avec un club : un départ d'Arsenal se précise

Leandro Trossard semble se rapprocher d'un départ d'Arsenal. L'attaquant belge aurait un accord avec le Fenerbahçe.

Ce jeudi, nous évoquions l'intérêt de Fenerbahçe pour Leandro Trossard, auquel il ne reste plus qu'un an de contrat à Arsenal. Les discussions concernant une prolongation de contrat à l'Emirates Stadium en seraient au point mort, et Trossard pourrait donc partir cet été afin de rapporter une partie des 22 millions d'euros qu'il vaut selon Transfermarkt.

Désormais, le Times annonce que les choses auraient avancé : Trossard aurait un accord avec le club de José Mourinho, et il ne manquerait désormais plus qu'un accord entre les clubs pour qu'il rejoigne bel et bien la Turquie.

Fenerbahçe, toutefois, aurait offert 15 millions d'euros jusqu'ici ; Arsenal demanderait plus de 20 millions d'euros pour son attaquant belge, qui a disputé 56 matchs la saison passée pour 10 buts et 10 passes décisives.

L'intérêt de l'Arabie Saoudite avait également été mentionné, mais à un an de la Coupe du Monde 2026, Trossard semblerait privilégier une option sportivement plus pertinente.