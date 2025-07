He'll never walk alone : l'hommage chargé d'émotions à Diogo Jota prévu pour le match de reprise de Liverpool

A Liverpool, les hommages continuent d'affluer pour honorer la mémoire de Diogo Jota et son frère Andre Silva, emportés par un accident de voiture. Les abords d'Anfield sont toujours copieusement garnis de gerbes de fleurs et de marques d'affection en tous genres.

Les joueurs continuent à se mêler aux supporters pour se recueillir. Hier, Steven Gerrard est lui aussi venu à Anfield pour rendre hommage aux deux frères. Un contexte émotionnel très lourd pour le groupe, qui a repris l'entraînement.

Steven Gerrard and members of his academy have paid tribute to Diogo and Andre at Anfield ❤️

Demain, les Reds disputeront leur première rencontre de préparation face à Preston North End. L'atmosphère à Deepdale s'annonce chargée en émotions. Le fameux You'll Never Walk Alone sera joué avant le coup d'envoi, prévu à 16h. Une couronne de fleurs sera amenée sur la pelouse pour être déposée auprès des supporters des Reds.

La minute de silence prévue sera inévitablement poignante, d'autant que les écrans géants diffuseront plusieurs images de lui pour perpétuer sa mémoire. Durant la rencontre, les deux équipes arboreront un brassard noir.

Passé ce premier match de préparation, Liverpool entamera sa tournée en Asie. Avant de se retrouver tous ensemble à Anfield pour le premier match à domicile, un amical contre l'Athletic Bilbao. Autant dire que l'antre des Reds chantera comme un seul homme pour honorer celui qui leur manque déjà tant.

Diogo Jota and Andre Silva will be commemorated with a number of tributes at our match against Preston North End.