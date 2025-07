Le transfert de l'ex-flop d'Anderlecht Michel Vlap crée la polémique : "Nous préférerions qu'il signe ailleurs..."

Michel Vlap est proche d'un transfert vers le Spartak Moscou. Une destination qui ne plaît pas à tout le monde aux Pays-Bas.

La carrière de Michel Vlap ne suit pas le tracé espéré. En 2019, le milieu de terrain néerlandais arrivait au RSC Anderlecht entouré de grandes attentes, avec la personnalité qui allait avec. Mais il n'a jamais pu convaincre et après des prêts en Allemagne et aux Pays-Bas, il signait à Twente.

Désormais, après trois ans à Enschede, il s'apprête à signer au Spartak Moscou, un deal qui étonne au pays. Un transfert réalisé par son agent Nathan van Kooperen, connu comme le seul agent néerlandais à continuer à faire des affaires avec des clubs russes depuis l'invasion en Ukraine, écrit PNZ.

Rien ne l'interdit, cependant, et depuis quelques années, plusieurs clubs ont déjà réalisé des deals avec des clubs russes. Mais aux Pays-Bas, on pointe le lien entre le Spartak et Lukoil, entreprise pétrolière russe qui aurait des liens avec le gouvernement. Du côté de Twente, c'est la deuxième fois qu'on traite avec le Spartak puisque Manfred Ugalde y avait déjà signé.

"Nous préférerions qu'il signe en France ou en Angleterre, mais nous devons faire avec les envies du joueur. Et nous n'allions pas dire oui à l'un, puis non à un autre", explique le directeur sportif de Twente, Jan Streuer.

Sportivement, c'est un choix qui peut également poser question pour Michel Vlap : depuis l'invasion de l'Ukraine, les clubs russes ne peuvent plus participer aux compétitions de l'UEFA. Financièrement, le Néerlandais s'y retrouve cependant certainement...