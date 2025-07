Charleroi va vibrer... en suédois : la ville se prépare à la venue de nombreux supporters d'Hammarby !

Le 31 juillet prochain, Charleroi recevra Hammarby, club suédois, au second tour préliminaire de Conference League. Et on prévoit du monde venu de Suède !

Le 24 juillet prochain, le Sporting Charleroi lancera sa saison par un déplacement périlleux à Hammarby, club de la banlieue de Stockholm, pour son tour préliminaire de Conference League. Un match pour lequel 500 supporters des Zèbres devraient faire le déplacement, facilité par les Storm Ultras ayant mis en place une navette en bus jusqu'en Suède à un tarif défiant toute concurrence. Au retour, cependant, les supporters d'Hammarby seront bien plus nombreux. L'Avenir nous informe en effet qu'on annonce quelque 1500 supporters suédois à Charleroi, et que la ville prépare leur venue au mieux. Ainsi, une fanzone spéciale va être mise en place pour l'occasion. Elle sera située à l'îlot Drion, à côté du stade, sur le site de l'ancien hôpital civil détruit en 2017-2018. Un grand bar carolo est prévu, et sera tenu par des commerçants locaux. L'objectif est bien sûr de faciliter l'encadrement de ces nombreux supporters, et d'éviter tout affrontement entre les ultras des deux camps. Le club d'Hammarby est réputé pour l'ambiance de feu qu'il met à la fois à domicile et en déplacement. Ainsi, à Stockholm, le Sporting Charleroi peut s'attendre à un véritable chaudron : les Bajen sont connus pour être des supporters bruyants, réalisant des tifos impressionnants lors des rencontres. Et Hammarby est en grande forme, figurant actuellement à la 2e place du championnat !