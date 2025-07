Un transfert étonnant pour un ancien de Pro League ? À 34 ans, il pourrait rejoindre la Premier League

Plus de 10 ans après avoir quitté le Racing Genk, Marco Bizot pourrait décrocher son transfert de rêve. Il est cité à Aston Villa.

Marco Bizot (34 ans) devrait quitter le Stade Brestois, où il évolue depuis 2021. L'ancien gardien de but du KRC Genk n'a plus qu'un an de contrat, et ne prolongera pas ; il bénéficie d'un intérêt prononcé de la part de plusieurs clubs, y compris en Arabie Saoudite.

Mais le vétéran néerlandais serait proche de signer en Premier League : selon L'Equipe, Aston Villa se rapprocherait d'un accord avec Brest. Bizot pourrait donc devenir le coéquipier d'Amadou Onana et Youri Tielemans.

Bien sûr, à Birmingham, un homme fait la loi entre les perches : Emiliano Martinez, le gardien de but champion du monde avec l'Argentine en 2018. Il ne devrait pas quitter les Villains cet été, et Bizot arrive donc pour être n°2.

De 2014 à 2017, Marco Bizot a porté les couleurs du Racing Genk à 74 reprises, avant de signer à l'AZ Alkmaar où il s'imposera comme l'un des meilleurs gardiens du championnat néerlandais. En 2020, il devient même international, même s'il n'a joué qu'un match depuis.

En 2021, Bizot signait à Brest pour un million d'euros. Il est désormais estimé à 3 millions, et le club breton devrait en tirer une bonne somme pour un joueur auquel il ne reste qu'un an de contrat.