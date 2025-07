Le football n'en est plus à une idée idiote près : la Serie A veut jouer un match... en Australie

Alexis Saelemaekers va peut-être bien jouer en Australie la saison prochaine. Pas parce qu'il va y signer, mais bien parce que la Serie A veut délocaliser un match "Down under"...

Tout cela a-t-il encore le moindre sens ? Dans le même ordre d'idées que les délocalisations de matchs de NBA ou de NFL sur le continent européen, ou encore que diverses Supercoupes se jouant au Moyen-Orient depuis quelques années, un match de Serie A pourrait avoir lieu... en Australie en 2025-2026.

En effet, la fédération italienne de football (FIGC) a annoncé avoir donné son feu vert au projet de délocaliser la rencontre entre l'AC Milan et Côme à Perth, en Australie, en février prochain. La rencontre est prévue le 6 février, date à laquelle San Siro est indisponible en raison de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver.

Mais plutôt, donc, que de jouer la rencontre ailleurs en Italie ou même sur le continent européen, la fédération italienne en profite pour tenter d'internationaliser sa marque. La Supercoupe d'Italie, notamment, se joue depuis de nombreuses années à l'étranger, que ce soit en Chine, au Qatar ou en Arabie Saoudite.

Il n'est pas encore totalement certain qu'Alexis Saelemaekers (Milan) et Ignace Van der Brempt (Côme) s'affrontent en Australie, cependant : le feu vert de la FIFA, de l'UEFA, de la confédération océanienne et de la fédération australienne sera également nécessaire.

Alors que les joueurs se plaignent déjà fréquemment des déplacements innombrables, depuis la présaison jusqu'à la Coupe du Monde prévue en juin et juillet prochain, nul doute qu'un tel périple au bout du monde en pleine saison sera bien accueilli...