Christian Eriksen plus proche que jamais de la Serie A, le Danois a refusé une offre du PSG

En fin de contrat en juin prochain du côté de Tottenham, le meneur de jeu pourrait quitter les Spurs dès ce mois de janvier. En effet, l'ancien joueur de l'Ajax se serait mis d'accord avec un club de Serie A.

Il y a peu, José Mourinho avait lâché qu'il préférait laisser à Christian Eriksen le choix d'annoncer sa décision concernant son futur. Si les fans de Tottenham espèrent que le Danois prolonge son bail chez les Spurs, les médias italiens sont quant à eux certains de voir débarquer prochainement le milieu de terrain en Serie A.

En effet, un accord aurait été trouvé entre le joueur et l'Inter Milan comme le confirme la Gazzetta dello Sport. Il serait question d'un contrat jusqu'en 2024 assorti d'un salaire annuel de 7,5 millions d'euros. Le journal au papier rose précise également qu'Eriksen a préféré la proposition intériste à l’offre du PSG. La raison ? Le Danois estime qu’il aura plus de garanties de jouer un rôle majeur chez les Nerazzurri et qu’il ne veut pas être un remplaçant de luxe chez le champion de France.