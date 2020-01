Damien Mouchamps explique ce qui a changé au FC Liège depuis l'arrivée de Drazen Brncic

Ce dimanche, le FC Liège affrontera la Louvière Centre lors de la dix-huitième journée de D1 Amateurs.

La dernière défaite du FC Liège en championnat date du 9 novembre dernier, et c'était justement contre la Louvière Centre (3-2). De la revanche dans l'air côté liégeois ? "Oui, c'était un déplacement que l'on avait bien géré au départ puis nous perdu pied au fil du match. C'était une question de mentalité, nous prenions des goals facilement à ce moment-là. Depuis, nous avons réagi avec ces six matchs de suite sans défaite. Les Loups vont venir ici pour gagner car ils sont aussi dos au mur. Cela devrait être un match ouvert. Si nous gardons bien le ballon avec le jeu produit, c'est sûr que nous allons nous créer des occasions, il ne restera plus qu'à bien les concrétiser. Si nous répétons sur le terrain ce que nous faisons à l'entraînement, ça devrait aller ce dimanche", confie Damien Mouchamps avant d'évoquer ce qui a changé depuis l'arrivée de Drazen Brncic à Rocourt.

"Le nouveau coach a enseigné son football et sa grinta. Son style ? J'ai regardé jouer Milan cette semaine, et j'y ai vu plus ou moins le même football que nous devons reproduire sur le terrain. Un football fort tactique où nous devons être concentrés du début jusqu'à la fin. Chacun doit remplir sa tâche. Nous sommes mieux d'un point de vue offensif et arrivons à trouver de meilleures lignes de passes", souligne l'attaquant du matricule 4.

Outre le système de jeu, la mentalité a aussi changé à Rocourt depuis l'arrivée du technicien croate. "Le coach nous avait dit que si nous encaissions un but, il fallait continuer de jouer notre jeu. Ne pas avoir peur et continuer de jouer haut. Nous avons compris qu'il ne fallait pas baisser la tête et les bras et qu'un match durait nonante minutesn ce que nous avions eu tendance à oublier lors du premier tour", explique l'ancien joueur d'Eupen.

Damien Mouchamps veut réaliser une bonne saison sous le maillot des Sang et Marine. "J'ai déçu beaucoup de monde l'année dernière, je n'étais pas en forme. Je veux faire mieux cette saison et je pense que je commence à trouver mes marques et à apporter quelques chose à l'équipe", souligne le joueur âgé de 24 ans, auteur de quatre buts cette saison.