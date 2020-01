Les débuts de Sébastien Pocognoli pour ce week-end ?

Sébastien Pocognoli n'a pas disputé une minute en match officiel depuis mai 2019. De longs mois, mais le nouveau joueur de l'Union espère pouvoir jouer rapidement.

Sébastien Pocognoli (32 ans) a en quelque sorte "perdu" six mois de sa vie de footballeur, mis à l'écart au Standard de Liège. "Mais les entraînements y étaient de qualité et j'ai fait des exercices supplémentaires dès que je le pouvais", affirmait-il cette semaine. "Par rapport à mon opération de l'an dernier, je me sens bien. Mais le rythme ne revient qu'avec les matchs".

Il espère donc pouvoir revenir rapidement sur les terrains. "Je n'avais qu'un seul entraînement dans les jambes, donc samedi passé était trop court", reconnaît-il. "Mais je me sens bien et on verra si le coach décide que je peux jouer. Ca pourrait être ce week-end". Avec un rôle de vétéran : "C'est vrai qu'après moi, le plus âgé du vestiaire est Kevin Kis, qui a 29 ans. Je suis là pour amener mon expérience au groupe. Notre chance est de n'être qu'à trois points de la tête de la seconde tranche. Dommage pour le résultat de samedi passé, mais j'ai vu une belle seconde période et surtout une superbe ambiance".