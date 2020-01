Consultant et provinciale 1, la nouvelle vie de Cédric Fauré

Plus de deux ans après ses dernières prestations sur les terrains professionnels belges, Cédric Fauré s'est engagé, à 40 ans, avec Waterloo, en première provinciale. Il nous explique son choix.

Formé et passé pro à Toulouse, Cédric Fauré a aussi, notamment, fait les beaux jours du Stade de Reims, club avec lequel il a le plus joué (169 rencontres au total), mais aussi le plus marqué (61 buts) avant de débarquer en Belgique, en 2014.

Charleroi, puis l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise auront été ses trois escales belges avant qu’il ne mette fin à sa carrière professionnelle. Deux ans et demi plus tard, l’attaquant toulousain s’est reconverti en tant que consultant. D’abord pour Voo et, désormais, pour la RTBF Radio. Et il apprécie. "Je suis un amoureux du foot et du beau jeu et j’adore débriefer les rencontres", nous confie-t-il.

61 buts et une montée en Ligue 1, c'est avec Reims que Cédric Fauré a vécu quelques-uns des plus beaux moments de sa carrière.

"Ce que j’aime aussi particulièrement dans ce challenge, c’est d’apporter aux auditeurs une lecture différente, l’œil d’un ancien joueur professionnel et j’aime aussi prendre, de temps en temps, la défense des joueurs qui sont, parfois, critiqués à tort ou trop facilement."

Waterloo? "Le challenge m'a tout de suite séduit"

A côté de ça, l’ancien Zèbre a aussi rechaussé les crampons depuis quelques semaines. Même s’il ne les avait pas tout à fait raccrochés. "Je jouais encore en ABSSA, puis Jurgen Baatzsch et Louis Derwa (les dirigeants du RC Waterloo) sont venus me trouver pour me proposer de jouer à Waterloo et le challenge m’a tout de suite séduit."

Dans le Brabant, Cédric Fauré espère d’ailleurs écrire une belle page de son histoire personnelle. "Waterloo est quand même une ville où le foot a une belle place à prendre, il y a un vrai projet en place dans une belle équipe et j’espère pouvoir aider le club", insiste-t-il. "A se maintenir en P1 dans un avenir immédiat, avant de l’aider à progresser et à grandir."

14èmes de la série, avec un bilan de 14 points sur 51, le RC Waterloo et Cédric Fauré auront du pain sur la planche dans les semaines à venir, mais c’est justement ce défi-là qu’a voulu relever l’ancien buteur du Sporting de Charleroi.