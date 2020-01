Officiel: un autre Anderlechtois s'en va

Encore du mouvement, et toujours dans le sens des départs du côté du Sporting.

Anderlecht confirme: Luka Adzic s'en va. Mais le milieu offensif serbe reviendra à la fin de la saison. Il est prêté, pour six mois et sans option d'achat, au FC Emmen, l'actuel 12e d'EreDivisie, où le jeune Serbe devra accumuler de l'expérience.

L'international serbe U21 (14 caps, un but) était arrivé à Anderlecht en début de saison dernière, en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade. Un an et demi plus tard, Luka Adzic a eu quelques occasions de se montrer avec l'équipe A du Sporting, mais il a clairement besoin de temps de jeu (150 minutes).

Il rejoint Musona, Sowah, Thelin, Chipciu et, dans une moindre mesure, Kums dans la série des transferts sortant validés par le Sporting depuis l'ouverture du mercato.