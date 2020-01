Mpoku, "rouche jusqu'à la mort" malgré son transfert, s'exprime : " La vie est faite de choix..."

Critiqué par certains, adulé par d'autres, Mpoku a décidé de quitter le Standard de Liège. La direction liégeoise a finalement décidé de le laisser partir en échange de deux millions d'euros aux Emirats Arabes Unis. Le principal concerné a expliqué sa décision, déjà prise il y a plusieurs jours.

Alors que l'officialisation est survenue ce mardi matin, l'ancien capitaine des Rouches a exprimé un message émouvant et explicatif sur les raisons de son départ. Sur sa page personnelle Facebook, Paul-José Mpoku commence en ses mots : "La vie est faite de choix. Certains seront contents, d’autres non. Quoi qu’il en soit, on peut pas plaire à tout le monde mais merci à tous ceux qui continuent à me soutenir dans mes choix".

Après avoir remercié Michel Preud'homme, le staff technique, et quasiment l'ensemble du personnel du Standard, un par un, Polo Mpoku lâche un petit mot à ses supporters : "Et pour finir merci à vous chers supporters, vous qui nous soutenez au quotidien qu’il pleuve , qu’il neige, vous êtes là, merci. Ne lâchez rien car le Standard c’est d’abord vous. Les joueurs, dirigeants et staffs passent mais vous, vous ne passez pas. Rouche jusqu’à la muerte et ça personne ne pourra me l’enlever . Ce n’est pas un adieu mais juste un au revoir".

Voici le message complet de l'international congolais :