📷 Officialisation et premiers pas de Paul-José Mpoku sous les couleurs d'Al-Wahda

Lundi soir, on apprenait Paul-José Mpoku en partance pour les Emirats Arabes Unis. Après plusieurs offres, et alors que le principal concerné avait déjà trouvé un accord avec son nouveau club émirati, Standard de Liège et Al-Wahda se sont finalement accordés sur la somme de deux millions d'euros.

Ce mardi matin, l'agence de joueurs Stirr Associates dévoile les premières photos de "Polo" Mpoku sous ses nouvelles couleurs bleu, bordeaux et or. L'occasion également de confirmer officiellement ce que la presse francophone annonçait depuis quelques heures. L'international congolais ne finira pas la saison avec les Rouches et appartient désormais à Al-Wahda. Il reste à présent dix jours à la direction liégeoise pour lui trouver son remplaçant. Congratulations @PaulJoseMpoku with your transfer from @Standard_RSCL to @AlWahdaFCC.



Good luck!!#SDL #standard #alwahda pic.twitter.com/ARMJAkLFwa — Stirr Associates (@Stirrassociates) January 21, 2020