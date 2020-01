🎥 Retour gagnant pour Thomas Meunier, le Real qualifié sans briller

Premiière finale vallidée pour Thomas Meunier et le PSG qui retrouveront un autre Diable en Coupe de la Ligue.

Absent depuis le match contre Monaco, il y a dix jours, Thomas Meunier a fait son retour dans le onze de base du PSG, sur la pelouse de Reims et de Thomas Foket, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Avec une victoire parisienne à la clé (0-3): Marquinhos, Kouassi et un autobut de Konan envoient le PSG en finale, conte l'Olympique Lyonnais, qui a dominé Lille mardi soir.

Le but de Marquinhos sur un corner de Neymar. #SDRPSG pic.twitter.com/Fvdf2famJD — Zaarox | (follow frerot) ➐ (@ActualityPsg) January 22, 2020

Le Real sans Courtois et sans briller

Soir de Coupe en Espagne également et après la qualification douloureuse du Barça, c'est le Real qui a souffert pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Des buts de Bale et Diaz et un autobut de Gongora permettent au Real Madrid, où Thibaut Courtois est resté sur le banc, de filer en huitièmes de finale (1-2).

Coupe d'Italie: la Juve rejoint le Napoli

En Italie, la Juventus a pu compter sur Cristiano Ronaldo pour rejoindre le Napoli dans le dernier carré de la Coupe. Le Portugais a montré la voie contre la Roma, Betancur et Bonucci lui ont emboîté le pas. Qualification tranquille pour les Bianconeri, malgré un autobut de Buffon, contre la Roma (3-1).