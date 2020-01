Antoine Colassin, en pointe "par défaut" chez les jeunes : Craig Bellamy n'avait pas le choix

Antoine Colassin a reçu énormément de louanges pour son premier match professionnel avec Anderlecht. Et dire que le jeune attaquant ... n'en est en réalité pas un.

L'été passé, Anderlecht ne devait pas construire que son noyau A : en Espoirs également, Craig Bellamy avait besoin de renforts. À un poste surtout : en pointe, où sa seule option maison était le jeune Chris Kaliluka, 17 ans et pas encore jugé prêt.

Mohammed Guindo, 16 ans, qui a déjà signé son premier contrat professionnel, est un énorme talent mais devait continuer à travailler sa tactique avec les U18. Bellamy devait donc trouver une solution ...

Plus d'attaquant en Espoirs

Le profil et les qualités d'Antoine Colassin, qui a le sens du but, l'ont donc propulsé attaquant en équipe Espoirs, avec succès. S'il était resté milieu offensif, Colassin aurait probablement dû attendre plus longtemps son heure avant de rejoindre les A ; aujourd'hui, on serait surpris de le voir retourner en U21.

Mais revoilà Craig Bellamy avec le même problème : Kaliluka est le premier attaquant de la hiérarchie des Espoirs, Guindo est son réserviste. C'est le "problème" de Bellamy cette saison : tous les joueurs qui se signalent en Espoirs ... sont rapidement appelés en équipe A.