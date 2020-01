Plusieurs décisions importantes seront prises ce vendredi concernant les droits tv et le format du championnat

Mardi était le dernier jour pour faire une offre pour s'approprier les droits de diffusion de la Jupiler Pro League.

Celle-ci espère augmenter le butin par rapport à l'année passée et obtenir pour la prochaine saison un contrat de 100.000 euros. Selon Het Laatste Nieuws, le directeur général de la Ligue et son juriste (Pierre François et Leander Monbaliu) ont déjà ouvert les enveloppes.

Mais, les montants ne peuvent pas encore être dévoilés à la presse. De plus, la Pro League doit se réunir ce vendredi pour choisir l'offre qui lui plait le plus. En outre, le format du championnat, sur le long terme, sera également discuté.