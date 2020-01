Fin de carrière pour Frank Boeckx? "On en saura plus mardi"

Gêné par un dos récalcitrant, l'Anderlechtois pourrait décider de raccrocher les crampons.

"J'ai encore mal au dos", explique Frank Boeckx au micro de Vier. Une douleur qui pourrait forcer le portier anderlechtois à envisager la retraite. Il confirme. "Ça pourrait signifier la fin de ma carrière. Mardi, on en saura plus, car je vais consulter un spécialiste pour voir quelles options s'offrent à moi."

Et Frank Boeckx ne cache pas que sa santé primera dans son processus de décision. "J'aurai encore besoin de mon dos toute ma vie et je ne veux pas forcer pour le payer plus tard." Le portier a, quoi qu'il arrive, prévu de discuter de son avenir avec le Sporting. "Après le mercato, nous allons discuter avec le club de ma fonction d'entraîneur des gardiens des espoirs", conclut-il.