Officiel : Un joueur de Fenerbahçe débarque en prêt en D1B

Quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, Westerlo vient de se renforcer. Les Campinois viennent d'obtenir le prêt de Baris Alici pour un an et demi en provenance de Fenerbahçe. L'ailier droit de 22 ans a joué chez les espoirs de l'équipe nationale turque et a été prêté à plusieurs reprises par Fenerbahçe où il a également joué 15 matchs officiels pour le cador turc.

Welcome Baris!

Our first winter acquisition is a fact. Baris Alici, a young Turkish flank player of 22 years, just signed a 1.5 year contract with our Kemphanen. pic.twitter.com/60SqPpMG4O