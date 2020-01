Le bourgmestre de Bruxelles justifie sa présence au sein du CA d'Anderlecht

Lors de la restructuration d'Anderlecht, le bourgmestre bruxellois Philippe Close a fait son entrée au conseil d'administration renouvelé des Mauves.

Après tout, l'opposition avait pas mal de questions sur la décision du politicien (PS). Ils pensent qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts. "Si vous me demandez si je veux encourager Anderlecht à se rendre dans les quartiers bruxellois et à avoir plus de contacts avec les jeunes, alors ma réponse sans réserve est oui", a rapporté HLN.

Il s'agit d'un mandat non rémunéré et Close a annoncé qu'il continuerait de payer son abonnement à Anderlecht. Son mandat impliquerait quatre ou cinq réunions par an.