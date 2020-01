Mehdi Bayat réagit aux propos tenus par l'agent de Roberto Martinez

Ce dimanche sur le plateau de LN 24, l'agent de Roberto Martinez, Jesse De Preter avait mis la pression sur l'Union belge en évoquant le contrat du sélectionneur des Diables Rouges et le fait que celui-ci était sous-payé depuis quatre ans.

Roberto Martinez sera-t-il toujours à la tête des Diables Rouges à l'issue de l'Euro 2020 ? Beaucoup d'observateurs se posent la question après la sortie de l'agent du coach espagnol.

Mehdi Bayat, le président de l’Union Belge a tenu à éclaircir la situation. "Je pense que monsieur De Preter a voulu jouer un rôle, car je peux vous assurer que la relation entre Roberto Martínez et la Fédération de football est extrêmement respectueuse. Des deux côtés. Ce qui m’agace le plus dans les déclarations de M. De Preter, c’est qu’il donne une image de Roberto Martínez qui n’est absolument pas celle-là. C’est quelqu’un qui attache beaucoup de respect à tous les employés. Il aime son travail en Belgique. C’est quelqu’un de très humain et qui a beaucoup de valeurs et de principes", a souligné l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi au micro de VTM News.

Il a ensuite évoqué la prolongation de contrat du technicien catalan. "Ce n’est pas un problème financier. C’est simplement que nous voulons construire quelque chose, une relation. Nous aimerions continuer à travailler avec Roberto Martínez dans un climat dans lequel il se sent bien, au même titre que la fédération", a conclu Bayat.