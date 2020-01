L'agent de Roberto Martinez évoque les négociations avec la Fédération

Alors que l'avenir de Roberto Martinez est sur toutes les lèvres à l'Union Belge, son agent l'affirme: "L'argent ne sera pas un facteur décisif".

Jesse De Preter était présent sur le plateau de LN24, dimanche soir, et il a, forcément, évoqué l'avenir de son client: "L'argent n'est pas le plus important", commence-t-il. "Ce n'est pas un secret que Roberto a accepté de signer en 2016 avec des conditions inférieures à ce qu'il pouvait avoir et on a prolongé en 2018 parce qu'il fallait que l'équipe soit stable."

Pourtant le salaire ne sera pas le premier moteur pour convaincre l'Espagnol de prolonger. "Ça fait quatre années qu'il est sous payé, mais l'argent ne sera pas un facteur décisif", confirme Jesse De Preter.

En attendant les négociations n'ont pas encore commencé, et pourtant... "On en parle beaucoup dans les journaux, mais il n'y a aucune négociation. La semaine prochaine, Roberto Martinez va présenter le projet qu'il a en tête. Et on verra comment l'Union Belge va réagir. Mais je trouve quand même bizarre qu'on annonce autant les négociations. Je ne trouve ça pas très respectueux."