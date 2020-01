Sander Berge pourrait devenir le transfert le plus cher de la compétition

Pour le moment, le transfert sortant qui a rapporté le plus à un club belge concerne celui de Youri Tielemans. Anderlecht avait touché 26 millions en 2017, de Monaco.

La presse anglaise évoque un prix plus élevé pour le milieu de terrain norvégien. En effet, Sheffield United aurait augmenté son offre. 32 millions d'euros furent proposés au Racing Genk.

Comme le club le rappelait en conférence de presse ce mardi soir, de telles sommes - anormales pour le championnat belge - impliquent réflexions et longs débats en interne. S'il a refusé plusieurs offres par le passé, notamment pour pouvoir participer à la Ligue des Champions, la situation actuelle du Racing Genk pourrait lui faire changer d'avis. D'ici vendredi et la fin du mercato, Sander Berge pourrait bel et bien devenir le transfert le plus cher de la JPL.