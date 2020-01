Philippe Clement n'est pas inquiet et il explique pourquoi

Le coach brugeois est serein, malgré les résultats moins favorables depuis le début de l'année 2020.

Trois partages consécutifs, série inédite pour Bruges. Mais pas de quoi créer la panique pour autant. "Non, je ne suis pas inquiet", insiste Philippe Clement. "Parce que je vois plus loin. Lors de ces trois derniers matchs, c'est nous qui avons dominé et qui avons eu les plus belles occasions. Mais ce n'est pas du basket. En basket, la domination se transforme généralement en victoires.

Et Philippe Clement estime aussi que les petits détails ne tournent pas non plus en faveur de Bruges depuis une dizaine de jours. "Contre Zulte, il y a eu un but de Percy Tau annulé, à Courtrai, Ezekiel aurait dû être exclu et, mercredi, il y a cette dernière phase avec un hors-jeu signalé trop vite sur Vormer..."

Mais, s'il ne s'inquiète pas, le T1 brugeois sait aussi que pour éviter de gamberger, les Blauw en Zwart auraient bien besoin d'une victoire, dimanche contre l'Antwerp, la seule équipe belge qui a dominé Bruges depuis le début de saison...