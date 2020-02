U21 : Anderlecht domine le Clasico, Sissako fait ses débuts pour le Standard

Ce lundi, Anderlecht recevait le Standard pour le Clasico des Espoirs. Sous une pluie battante et devant une tribune fournie, les jeunes Mauves ont aisément dominé les jeunes Rouches.

Si en équipe A, le Standard n'est pas parvenu à battre le RSC Anderlecht cette saison, battu au Lotto Park puis forcé au partage à Sclessin, c'est le même constat en Espoirs : le premier Clasico U21 de la saison s'est soldé par une victoire (1-3) en octobre dernier avec notamment un but signé Colassin. Ce lundi, pour le second Clasico des Espoirs, pas de Colassin devant mais bien Mohamed Guindo (16 ans), l'une des perles de Neerpede.

Côté Standard, c'est surtout l'occasion d'assister à la première de Moussa Sissako dans l'axe de la défense aux côtés de Senna Miangue. Un duo physiquement très solide mais qui, comme les backs Théate et Carcela, souffrira dans cette rencontre largement dominée dans l'entrejeu par les feux follets anderlechtois. Le pauvre Denis Dragus ne tarde pas à exprimer sa frustration, sevré de ballons.

La relance, surtout, fait défaut tant des pieds du portier des jeunes Rouches que de Miangue. Après quelques débordements de Lutonda et Stroeykens (15 ans !) et surtout un coup-franc intelligent d'Arnstad claqué par Galjé, c'est sur une perte de balle de Pavlovic que Mathis Suray ouvrira finalement le score (1-0). D'une frappe lourde, Nayel Mehssatou, omniprésent, fait 2-0 face à un Standard fort timide. La première touche de balle de Tapsoba, lui aussi très isolé, sera synonyme de première occasion pour le Standard sur une accélération impressionnante et un service à direction de Damjan Pavlovic ; nous sommes alors à la 38e.

Notons au passage que le temps où l'équipe U21 anderlechtoise ressemblait à un garage à joueurs en manque de rythme semble passé : seul Kenny Saief, titulaire, traîne encore son mal-être chez les jeunes (pas trace de Pjaca, tandis que Vanden Borre ou Nasri semblent loin d'un retour).

Un meilleur Standard en seconde période

Sous une pluie toujours battante, les Rouches, avec cette fois Ntelo et Balikwisha montés à la pause, reprendront un peu mieux et Vercauteren devra s'employer pour la première fois sur un centre-tir un peu chanceux de Joachim Carcela, plus en vue en seconde période. La maîtrise reste cependant anderlechtoise et Guindo se signale de quelques gestes et d'une tentative de retournée. C'est cependant l'entrant Dailly qui sera à l'arrivée d'un centre de Lutonda (qu'on annonçait partant cet hiver) pour tuer le match et faire 3-0.

Côté Standard, on se contentera de la satisfaction d'un match sérieux de Moussa Sissako, même si le transfuge du PSG laisse filer Guindo face à Galjé dans le dernier quart d'heure. Le même Guindo pensera faire 4-0 en fin de match sur un beau contre mauve, mais est sifflé hors-jeu. Le match se terminera sur ce 3-0 logique : il y avait une classe d'écart ...