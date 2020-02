🎥 La surprenante reconversion de Peter Odemwingie, l'ancien louviérois !

Peter Odemwingie, 38 ans et passé par les terrains belges avec La Louvière, a pris sa retraite en tant que footballeur ... mais espère maintenant devenir golfeur professionnel !

Il y croit dur comme fer : Peter Odemwingie (38 ans) veut devenir ... golfeur professionnel. Le Nigérian, qui a porté le maillot de La Louvière de 2002 à 2004 (remportant la Coupe en 2003) avant une carrière qui l'a vu briller au LOSC, au Lokomotiv Moscou ou encore à WBA, a pris sa retraite en 2019 après une ultime pige en Indonésie et se consacre désormais à sa drôle de reconversion.

Odemwingie travaille actuellement à obtenir sa licence de golfeur professionnel via le programme PGA EuroPro Tour, très intense et qui nécessite notamment d'obtenir des licences théoriques, que le Nigérian détient. "Je peux y arriver", affirme-t-il à SkySports. Connaissant les critères d'excellence des compétitions professionnelles européennes, on en doute sérieusement. Mais devenir coach (et donc professionnel local) reste envisageable ...