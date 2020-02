OHL met la pression sur Virton et l'USG

Après le partage concédé à Lommel, Virton espère repartir du bon pied contre l'Union St-Gilloise. Clément Couturier aspire retrouver le chemin du but. Un succès assurera à Virton d'être premier de la deuxième tranche.

La bagarre pour le gain de la deuxième tranche se poursuit. L’acte onze a débuté vendredi soir. Le partage concédé par le Beerschot (1er) à Roulers (7e) fait les affaires de la concurrence. Vainqueur de la première (tranche), OHL qui rêve d’un retour en JPL a battu 3-0 Lommel. Les Louvanistes comptent 17 unités au compteur contre 16 et 14 respectivement à Virton et l’USG qui en décousent ce soir. Le duel a toute son importance, comme les prochaines rencontres préciseront les amateurs de la Proximus League.

Au courant des résultats, les Virtonais accueillent les Unionistes qui ont retrouvé la confiance suite à leur succès forgé à Lokeren il y a huit jours. Ces derniers, à y regarder de près, ont battu à trois reprises (sur trois) leur adversaire du jour ! Incroyable mais vrai. « J’en fais abstraction. Il ne faut pas s’arrêter aux chiffres. Nous avions aussi battu Lommel à trois reprises. Nous n’avons pas abordé le déplacement dans le Limbourg avec un sentiment de supériorité », explique l’entraîneur Christian Bracconi. Un partage a scellé un match fermé (0-0). La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Qu’on se le dise.

« Je respecte l’USG mais je ne crains pas l’Union », poursuit le T1. « Les Bruxellois doivent impérativement ravir la totalité de l’enjeu. » Une défaite réduirait à néant les espoirs de s’adjuger in extremis la tranche. « En effet. Je m’attends à un match ouvert, avec des occasions. Il sera important d’avoir la maîtrise du ballon et de concrétiser nos occasions. Les garçons étaient émoussés à Lommel. Nous avons allégé les séances cette semaine. » Cerise sur le gâteau la météo était, pour une fois, favorable. Absent depuis trois semaines, Edisson Jordanov a été opéré au nez. L’arrière droit porte un masque et pourrait entrer en ligne de compte ce soir. Malade, Stelvio est plus qu’incertain. Affaire à suivre.