🎥 Le fils du coach du Barca buteur

Laro Setién a inscrit un but ce dimanche. S'il n'était pas le fils de l'actuel coach d'un des plus grands clubs au monde, ce but serait certainement passé inaperçu.

Mais plus rien n'échappe aux réseaux sociaux. Ainsi, la presse espagnole s'est emparé des images du goal du fils de Quique Setién. Laro Setién a, en effet, marqué pour son club catalan. Seulement, le joueur de 24 ans évolue pour le club de Sant Andreu en... quatrième division espagnole. Par le passé, le milieu de terrain espagnol avait joué pour le CD Bezana dans le troisième échelon du football espagnol. Son père cherche actuellement un buteur au Barca. Même si son but est bien construit - surtout par ses équipiers - les supporters des Blaugranas tireraient une drôle de tête s'ils devaient commencer à compter sur des joueurs de quatrième division. Pour le plaisir, voici tout de même le but du fils de Monsieur Setién, coach d'un des plus grands clubs du monde : #SantAndreu



đŸ˜ČLaro, el hijo de Setién marcó hoy con el Sant Andreu ante el Cerdanyola.



đŸŽ„No te pierdas el gol que han cazado las cámaras de @btvesports pic.twitter.com/rUQBatuHtM — Diario SPORT (@sport) February 9, 2020





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Real Betis - Barcelona maintenant en live sur Walfoot.be.