Le Cercle de Bruges est encore en vie: "Un miracle est toujours possible!"

La victoire de l'espoir, il n'y a pas d'autres mots. En s'imposant contre Malines samedi soir, le Cercle de Bruges s'est donné une chance de survivre à cette saison particlièrement délicate en D1A.

Et, pour une fois, la chance était du côté brugeois, samedi soir, au Jan Breydel. "Oui, on a eu un peu de chance, mais peu importe. Il n'y avait qu'une seule chose importante: les trois points", insiste, à raison Bernd Storck.

Déjà condamnés pour beaucoup, les Brugeois ont fait preuve de caractère pour disposer de Malines. "Je suis très fier de mes joueurs. Toute la semaine, j'ai insisté auprès de mes joueurs, je leur ai dit que c'était notre toute dernière chance et que nous devions la saisir. Et j'ai vu dans leur attitude, qu'il n'était pas question d'abandonner."

Il reste encore un énorme troi de six points à combler. "On a montré à tout le monde que le Cercle était toujours en vie et il nous reste cinq matchs pour revenir. Un miracle est encorre possible, mais il faudra travailler dur..."