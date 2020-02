Un Courtraisien impressionne : "Comment un tel joueur se retrouve-t-il à Courtrai ?"

Arrivé en janvier, l'attaquant laisse déjà une belle impression au KVK.

C'est en tout cas l'avis de l'analyste Wim De Coninck, sous le charme de Terem Moffi : "Comment un tel joueur arrive-t-il à Courtrai ? On peut parler ici de transfert réussi car il apporte ce qu'il manquait en pointe. De plus, il est travailleur, il a le sens du but et un excellent pied gauche. Zinho Vanheusden et Simon Deli peuvent en témoigner", confiait l'analyste à Sport/Voetbalmagazine.

L'attaquant nigérian de 20 ans à peine avait évolué en Lituanie avant de rejoindre la Belgique, et il était courtisé par Lommel et Courtrai, qui a donc réalisé un beau coup.

Ainsi, Terem Moffi a déjà trouvé le chemin des filets face au Standard (victoire 3-1 de Courtrai) et face au Club de Bruges (2-2), et on s'en frotte les mains du côté des Merles.