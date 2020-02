🎥 Passeur de luxe: Messi imite Jadon Sancho

Lionel Messi n'a pas marqué au cours des trois dernières du sortie, mais il a régalé ses partenaires: il avait donné deux assists à Ansu Fati le week-end dernier, il en a cette fois distillé trois...

Une nouvelle fois pas de Lionel Messi au tableau des scores du déplacement du Barça au Betis. Et pourtant, c'est bien le Ballon d'Or qui a permis aux Catalans de quitter Seville avec trois points dans la besace.

Comme la semaine dernière, l'Argentin a délivré les caviars. De Jong, Busquets et Lenglet en ont profité, mais Messi aussi. Il devient seulement le deuxième joueur des cinq grandds championnats à dépasser la barre des dix assists et des dix buts (14 buts et 11 assists en Liga cette saison). Avant l'Argentin, seule la pépite de Dortmund, Jadon Sancho avait passé ce cap symbolique (12 buts, 14 assists).