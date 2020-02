Un indispensable en moins pour Charleroi contre Malines, son remplaçant tout désigné?

Nurio Fortuna manquera sa première rencontre de la saison sur le flanc gauche du Sporting de Charleroi. Et les solutions ne font pas légion dans l'effectif de Karim Belhocine pour le remplacer. L'une d'entre elle semble même se dégager...

Auteur d’une faute évitable en fin de rencontre contre Zulte Waregem, dimanche, Nurio Fortuna a été averti pour la cinquième fois cette saison. Conséquence directe: il sera suspendu, mardi soir, contre Malines. Un coup dur pour Karim Belhocine: l’Angolais fait partie des intouchables de son onze de base.

Presque 100% de temps de jeu

Le gaucher a débuté toutes les rencontres du Sporting cette saison et il n’a même loupé que deux petites minutes de jeu depuis le début de la saison. C’était en fin de rencontre à Zulte, quand Karim Belhocine avait fait monter Ali Gholizadeh à sa place pour tenter de forcer la décision. Même en Coupe de Belgique, Nurio a tout joué.

Autant dire que c’est un sacré défi qui attend le T1 du Sporting: faire le bon choix pour suppléer son latéral gauche habituel. Car le coach du Sporting n’a pas à sa disposition d’autre arrière gauche de formation. Il pourrait décider de faire confiance à un droitier, Stergos Marinos, par exemple, qui a déjà joué à ce poste.

La chance de Joris Kayembe?

Ou alors, il pourrait se tourner vers une solution 'plus offensive' et aligner Joris Kayembe à la place de Nurio? Pas impossible. Même si le nouveau Carolo ne s’avançait pas trop samedi. "Contre Zulte, je suis rentré dans un rôle plus offensif. Je ne sais pas ce que le coach va faire, mais je serai prêt quoi qu’il arrive", explique-t-il.

Auteur d’une excellente rentrée samedi dernier, l’ancien Nantais a sans doute marqué des points et il est tout à fait capable de prendre le flanc gauche. Ce qu’il a déjà fait... à l’entraînement. "Je pense que le coach me voit autant comme une solution offensive que défensive. À l’entraînement, c’est fréquent que je sois aligné en tant que latéral gauche", révélait-il encore. Un signe avant la réception de Malines? Réponse ce soir...