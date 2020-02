Les playoffs 1, c'est presque fait pour Charleroi, ça s'éloigne pour le Kavé!

Charleroi reste impérial à la maison. S'ils ont encaissé (ça n'était plus arrivé depuis le 4 octobre au Mambourg), les Zèbres s'offrent un nouveau succès à la maison, contre un concurrent direct dans la course au top 6. Avec 13 unités d'avance sur la septième place, Charleroi y est presque.

Comme attendu, c’est Joris Kayembe qui a débuté la rencontre à la place de Nurio, suspendu et absent du onze de base de Charleroi pour la première fois cette saison. Côté malinois, une seule surprise au coup d’envoi: la première présence du Burkinabé Issa Kabore, 18 ans, à la place de Jordi Vanlerberghe.

La première occasion après... 44 minutes

Un match qui a mis du temps, beaucoup de temps à démarrer. Car même si Charleroi a globalement dominé le premier acte, les troupes de Karim Belhocine n’ont que trop rarement réussi à mettre en danger Castro Bram.

Il a d’ailleurs fallu attendre la 44e minute pour voir une occasion digne de ce nom. Sur un contre express du Sporting. Une récupération de Joris Kayembe, une transversale précise d’Ali Gholizadeh et c’est Massimo Bruno qui a fait le reste. L’ancien Mauve effaçait trois défenseurs malinois pour s’ouvrir le chemin du but et forcer le gardien malinois à la parade.

Nicholson et Fall ont fait la différence

Les 12.928 spectateurs présents dans les tribunes (4000 de plus que samedi!) espéraient un peu plus d’action en seconde période, leur patience a trouvé récompense peu après l’heure de jeu. À peine monté au jeu à la place de Gholizadeh, Shamar Nicholson a fait sauter le verrou malinois, en profitant d’un ballon qui traînait dans le rectangle pour fusiller Bram Castro et inscrire son cinquième but de la saison.

Inoffensifs jusque-là, mais dos au mur, les Malinois ont réagi. Charleroi a reculé et les Zèbres se sont fait punir à 12 minutes du terme. Lui aussi monté au jeu, William Togui remettait, de la tête, les deux équipes à égalité.

Joie de très courte durée pour les Malinois: trois minutes plus tard, Mamadou Fall redonnait l'avantage à Charleroi en profitant d'un service parfait de Massimo Bruno. Cette fois, le Sporting ne se pouvait pluis se faire surprendre: deuxième victoire consécutive et le podium en prime pour Charleroi (en attendant Antwerp-Genk), mùais surtout 13 points d'avance sur la septième place: encore une victoire et Charleroi sera définitivement assuré de disputer les playoffs 1.

Petite catastrophe en revanche pour le Kavé, qui subit là sa quatrième défaite consécutive et qui reste bloqué à 34 points, comme Anderlecht et Zulte Waregem.