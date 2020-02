Les salaires des joueurs ont explosé en JPL : Anderlecht et le Standard dépensent le plus

Les clubs de D1A et D1B possèdent une masse salariale de plus en plus importante.

Les salaires ont explosé en Jupiler Pro League, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Le total des salaires des joueurs de Pro League a augmenté de 50 millions en seulement deux ans et qui met la pression salariale à 76 % alors qu’elle devrait être de 50 % dans une entreprise saine. Le salaire brut annuel d’un footballeur de D1A lors de la saison précédente est de 338.007 euros. C’est Anderlecht qui possède la plus grande masse salariale avec une moyenne de 546.446 euros bruts par joueur. Les Mauves devancent le Standard de Liège (518.785 euros) et le Club de Bruges (517.806 euros). D'autres équipes restent au-dessus de la moyenne comme Genk (453.119 euros), Zulte Waregem (437.981 euros) et La Gantoise (389.759 euros). Charleroi se retrouve classé à la huitième place avec 297.844 euros, loin devant des clubs comme Waasland-Beveren (175.463 euros), Mouscron (169.660 euros) et Malines (133.519 euros).