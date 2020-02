Les affaires ne s'arrangent pas pour Zulte Waregem: un titulaire indiscutable sur la touche

Nouveau coup dur pour Zulte dans la course au top 6.

Rien ne va pour Zulte Waregem. Eliminés en Coupe de Belgique et battus par Charleroi, les Flandriens voient tout doucement leurs espoirs de playoffs 1 s'envoler et, pour ne rien y changer, la poisse s'en mêle, avec les blessures de Sammy Bossut et d'Henrik Bjordal.

Touché au coude, le gardien du Essevée a été opéré et sera absent plusieurs semaines, précise le club. Verdict identique pour le Norvégien qui souffre, pour sa part, d'une fracture du pied.